Делегация МИД Туркменистана отправилась в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым отправилась с визитом в Республику Таджикистан.

Целью поездки является участие в предстоящих сегодня в Душанбе межмидовских политических консультациях на уровне заместителей глав ведомств, в ходе которых будут рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"