В Туркменабате открылся туркмено-узбекский межрегиональный форум

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 21 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 ноября в Туркменабате начали двухдневную работу 2-й туркмено-узбекский межрегиональный форум и национальная выставка узбекских товаров.

Целью проведения мероприятий, в рамках которых были представлены представлена продукция и услуги от крупных государственных структур и частных компаний Узбекистана, является углубление деловых и дружеских отношений между двумя странами.

Также были проведены встречи между представителями бизнеса обеих стран, "круглый стол" и конференция «Развитие сотрудничества в сфере торговли: создание благоприятных факторов и поддержка предпринимательства», в ходе которых приоритетными направлениями партнерства быди обозначены экономика и торговля, ТЭК, аграрный сектор, энергетика, химическая индустрия и нефтехимия, машиностроение, текстильная и фармацевтическая отрасли.

В тот же день в Государственном музыкально-драматическом театре Лебапского велаята имени Сейитназара Сейди состоялся совместный концерт мастеров искусств Туркменистана и Республики Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"