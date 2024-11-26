МИД Туркменистана посетила делегация КНР

АШХАБАД, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября ведомство внешней политики Туркменистана посетила пребывающая с визитом в стране делегация во главе со Специальным посланником Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики по делам Афганистана Юэ Сяоюном.

В ходе визита были обсуждены ключевые аспекты развития диалога Туркменистана и Китая по приоритетным направлениям, ходе реализации достигнутых ранее договоренностей, углубления взаимодействия в сфере оказания поддержки Афганистану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"