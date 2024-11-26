В столице Туркменистана стартовали Дни корейской культуры

АШХАБАД, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября в Ашхабаде начали двухдневную работу Дни культуры Республики Корея.

Культурная акция, организованная при поддержке посольства Южной Кореи в Туркменистане, направлена на развитие дружеских и духовных связей между народами обеих стран.

Программа Дней корейской культуры включает открытую для всех культурную программу в в торгово-развлекательном центре «Аркач», концерт в музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули.

ИП "ТУРКМЕНинформ"