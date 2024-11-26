В Туркменистане определена дата старта предновогодних мероприятий

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание правительства, которое было посвящено актуальным вопросам жизни страны.

Одним из пунктов повестки дня заседания стали вопросы подготовки к приближающемуся празднованию Нового года.

В данной связи сообщалось, что в целях достойной встречи и организации торжеств по случаю наступающего, 2025 года планируется украсить новогодние елки в культурных центрах столицы, парках отдыха, местах проведения культурных мероприятий, на проспектах, а также осуществить работу по праздничному оформлению Ашхабада.

На 15 декабаря намечена церемония зажжения Главной елки страны, тогда же стартуют и приуроченные к Новому году праздничные концерты деятелей культуры и мастеров искусств в парке «Ylham», на площадях перед Государственным цирком, Культурно-развлекательным центром «Älem», монументом «Arkadagyň binasy» в городе Аркадаг, а в регио­нах – перед зданиями «Türkmeniň ak öýi».

ИП "ТУРКМЕНинформ"