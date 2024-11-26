Назначен новый посол Туркменистана в Иране

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Иран.

На эту должность был назначен Ыляс Гайыпов, которому был присвоен дипломатический ранг.

До декабря 2023 года послом Туркменистана в Иране работал Ахмет Гурбанов, в настоящее время он является заместителем руководителя внешнеполитического ведомства Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"