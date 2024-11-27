Глава Туркменистана провел встречу с делегацией ОАЭ

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшими с визитом в страну министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем Аль Мазруи и министром промышленности и передовых технологий, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби Солтаном Ахмедом Аль-Джабером.

В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, строительства, обеспечения безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"