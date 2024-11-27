Ашхабад посетила делегация США

АШХАБАД, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан посетила с визитом делегация Соединенных Штатов Америки во главе с членом Комитета по энергетике и природным ресурсам, сенатором от штата Монтана Стивом Дейнсом.

25 ноября делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, банков и финансов, ТЭК и энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"