МИД Туркменистана посетила делегация ПА ОБСЕ

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с председателем Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пиа Каумой, пребывающей с визитом в стране в рамках участия во 2-й Ашхабадской конференции «Парламентская дипломатия в пространстве ОБСЕ: Диалог как инструмент наведения мостов для безопасного и мирного будущего».

В рамках визита были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ в рамках политического, экономико-экологического и гуманитарного измерений, сферах обеспечения безопасности, энергетического развития, а также транспортной взаимосвязанности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"