МИД Туркменистана посетила делегация МСАТ

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто, прибывшим в страну с целью участия в Международной конференции и выставки «Международные транспортные и транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024» (ITTC-2024).

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и МСАТ в сферах транспорта, логистики, таможни

ИП "ТУРКМЕНинформ"