В Ашхабаде проведен туркмено-китайский научно-инновационный форум

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября в Ашхабаде завершил двухдневную работу 3-й туркмено-китайский научно-инновационный форум «Инновации, новые технологии и вопросы внедрения их в производство», который проводился в Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана с целью обсуждения вопросов практического внедрения передовых инновационных решений в ведущих отраслях национальной экономики, активизации научно-технического парт­нерства между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой. В рамках мероприятия также была организована выставка инновационных технологий Туркменистана.

Для участия в форуме в Ашхабад прибыла представительная делегация во главе с замес­тителем министра науки и технологий КНР Линь Синь. Накануне форума члены китайской делегации приняли участие во втором заседании подкомитета по научно-техническому ­сотрудничеству при туркмено-китайском межправительственном комитете по сотрудничеству.

В рамках научно-инновационного форума обсуждались вопросы создания Туркмено-китайского центра научно-технического сотрудничества при Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана, создания конкурентоспособных, экологически безопасных и экономически эффективных высоких технологий, активного внедрения наукоемких решений в производство, их применения в сфере градостроительства, а также современные агротехнологии, комплексное освоение гидроминерального сырья и других природных ресурсов, достижения в области генетики и селекции, внедрение инновационных технологий на промышленных производствах, решение экологических задач, исследования эффективных методов профилактики и лечения различных заболеваний и другие темы.

Во второй день работа форума продолжилась в формате двусторонних встреч и «круглых столов», темами которых стали: «Химические технологии, инновационные технологии в переработке природного сырья»; «Нанотехнологии, разработка и производство новых материалов»; «Биотехнологии, инновационные технологии в сельском хозяйстве»; «Сейсмология»; «Информационные и телекоммуникационные системы, компьютерные технологии»; «Энергосберегающие технологии, альтернативные источники энергии»; «Передовые технологии в медицине и фармакологии»; «Гуманитарные науки».

По итогам форума был подписан пакет двусторонних документов, в том числе:

Протокол 2-го заседания подкомитета по научно-техническому сотрудничеству межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству

Меморандум о взаимопонимании между Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана и Международным центром научно-технического обмена провинции Хубей Китайской Народной Республики о создании Туркмено-китайского центра научно-технического сотрудничества

Меморандум о взаимопонимании между Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана и Институтом микробиологии Академии наук Китая.

Меморандум о взаимопонимании между Институтом химии Академии наук Туркменистана и Тяньцзиньским научно-техническим университетом Китая

Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Институтом инженерной теплофизики Академии наук Китая

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом сейсмологии администрации по землетрясениям Китая.

ИП "ТУРКМЕНинформ"