Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Иордании

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Иордании28.11.2024 11:43
АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября в ведомстве внешней политики Туркменистана были проведены туркмено-иорданские межмидовские онлайн-политконсультации.
Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах туризма, здравоохранения, углубления взамодействия в рамках международных организаций и структур.
ИП "ТУРКМЕНинформ"