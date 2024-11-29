Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Иордании

АШХАБАД, 28 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 ноября в ведомстве внешней политики Туркменистана были проведены туркмено-иорданские межмидовские онлайн-политконсультации.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах туризма, здравоохранения, углубления взамодействия в рамках международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"