Глава государства провел встречу со спецпредставителем ООН

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим в страну для участия в конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024» специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.

В тот же день представитель ООН посетил МИД Туркменистана, где провел встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы создания безопасной и инклюзивной транспортной инфраструктуры, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения как основы устойчивого развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"