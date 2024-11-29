МИД Туркменистана посетила делегация ФАО

АШХАБАД, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем Генерального директора, Региональным представителем для Европы и Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виорелем Гуцу, прибывшим с визитом в страну с целью участия в работе 2-й Конференции по продовольственной безопасности в контексте изменения климата.

В ходе переговоров были рассмотрены приоритетные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ФАО в сфере обеспечения продовольственной безопасности в контексте изменения климата.

ИП "ТУРКМЕНинформ"