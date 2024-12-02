Глава Халк Маслахаты отправился в Венгрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Венгрию.

Целью поездки является участие в предстоящем в Будапеште 16-м заседании Совета старейшин Организации тюркских государств. На повестку дня вынесены актуальные вопросы, связанные с деятельностью Совета старейшин и ОТГ, ход реализации договоренностей, достигнутых на 15-м заседании, состоявшемся в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"