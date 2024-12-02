Глава Туркменистана утвердил бюджет страны на будущий год

АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил закон Туркменистана "Государственном бюджете Туркменистана на 2025 год".

Документ гласит:

"Статья 1



Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2025 год по доходам и расходам в сумме 123 798,1 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 36 500,0 млн манатов.



Статья 2



Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2025 год по доходам и расходам в сумме 111 987,6 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 24 689,6 млн манатов.



Статья 3



Установить на 2025 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:



от налога на от налога от налога за

добавленную на прибыль пользование

стоимость недрами



город Ашхабад 5,0% 4,5% 4,5%



город Аркадаг 100,0% 100,0% 0%



Ахалский велаят 96,0% 96,0% 95,0%



Балканский велаят 33,0% 32,0% 32,0%



Дашогузский велаят 100,0% 100,0% 100,0%



Лебапский велаят 100,0 % 100,0 % 100,0%



Марыйский велаят 80,0% 82,0% 80,0%



Статья 4



Выделить в 2025 году из Централизованного бюджета Туркменистана ассигнования городу Аркадаг и велаятам в сумме 3 496,5 млн манатов для обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:



город Аркадаг 240,9 млн манатов



Дашогузский велаят 1 956,0 млн манатов



Лебапский велаят 1 299,6 млн манатов



Статья 5



Утвердить местные бюджеты в сумме 15 307,0 млн манатов, в том числе бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:



город Ашхабад 2 739,6 млн манатов



город Аркадаг 283,2 млн манатов



Ахалский велаят 1 828,6 млн манатов



Балканский велаят 1 657,4 млн манатов



Дашогузский велаят 2 780,2 млн манатов



Лебапский велаят 3 084,3 млн манатов



Марыйский велаят 2 933,7 млн манатов



Статья 6



Установить, что защищенными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.



Статья 7



Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств, в соответствии с законодательством Туркменистана.



Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2025 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по банковским кредитам, на финансирование направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства.



Статья 8



Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана вносить необходимые уточнения в показатели Государственного бюджета Туркменистана на 2025 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.



Статья 9



Установить, что в случае поступления пенсионных отчислений на обязательное государственное пенсионное страхование свыше преду­смотренного плана по доходам бюджета Пенсионного фонда Туркменистана, оплата в Пенсионный фонд Туркменистана может быть осуществлена с превышением на эту сумму установленного плана расходов Государственного бюджета."

В тот же день Меджлис Туркменистана постановил утвердить исполнение Государственного бюджета Туркменистана за 2023 год по доходам в сумме 119 007 580,6 тысяч манатов и расходам в сумме 116 223 771,4 тысяч манатов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"