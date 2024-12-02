Глава Туркменистана утвердил бюджет страны на будущий год

Глава Туркменистана утвердил бюджет страны на будущий год01.12.2024 11:44
АШХАБАД, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил закон Туркменистана "Государственном бюджете Туркменистана на 2025 год".
Документ гласит:
"Статья 1
Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2025 год по доходам и расходам в сумме 123 798,1 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 36 500,0 млн манатов.
Статья 2
Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2025 год по доходам и расходам в сумме 111 987,6 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 24 689,6 млн манатов.
Статья 3
Установить на 2025 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:
от налога на от налога от налога за
добавленную на прибыль пользование
стоимость недрами
город Ашхабад 5,0% 4,5% 4,5%
город Аркадаг 100,0% 100,0% 0%
Ахалский велаят 96,0% 96,0% 95,0%
Балканский велаят 33,0% 32,0% 32,0%
Дашогузский велаят 100,0% 100,0% 100,0%
Лебапский велаят 100,0 % 100,0 % 100,0%
Марыйский велаят 80,0% 82,0% 80,0%
Статья 4
Выделить в 2025 году из Централизованного бюджета Туркменистана ассигнования городу Аркадаг и велаятам в сумме 3 496,5 млн манатов для обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:
город Аркадаг 240,9 млн манатов
Дашогузский велаят 1 956,0 млн манатов
Лебапский велаят 1 299,6 млн манатов
Статья 5
Утвердить местные бюджеты в сумме 15 307,0 млн манатов, в том числе бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:
город Ашхабад 2 739,6 млн манатов
город Аркадаг 283,2 млн манатов
Ахалский велаят 1 828,6 млн манатов
Балканский велаят 1 657,4 млн манатов
Дашогузский велаят 2 780,2 млн манатов
Лебапский велаят 3 084,3 млн манатов
Марыйский велаят 2 933,7 млн манатов
Статья 6
Установить, что защищенными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.
Статья 7
Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств, в соответствии с законодательством Туркменистана.
Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2025 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по банковским кредитам, на финансирование направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства.
Статья 8
Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана вносить необходимые уточнения в показатели Государственного бюджета Туркменистана на 2025 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.
Статья 9
Установить, что в случае поступления пенсионных отчислений на обязательное государственное пенсионное страхование свыше предусмотренного плана по доходам бюджета Пенсионного фонда Туркменистана, оплата в Пенсионный фонд Туркменистана может быть осуществлена с превышением на эту сумму установленного плана расходов Государственного бюджета."
В тот же день Меджлис Туркменистана постановил утвердить исполнение Государственного бюджета Туркменистана за 2023 год по доходам в сумме 119 007 580,6 тысяч манатов и расходам в сумме 116 223 771,4 тысяч манатов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"