В Ашхабаде обсудили пути решения вопроса Аральского моря

В Ашхабаде обсудили пути решения вопроса Аральского моря02.12.2024 10:58
АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря в Ашхабаде завершила двухдневную работу Региональная консультативная встреча Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по обсуждению создания Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря.
Участники обсудили условия и форматы создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.
По результатам встречи были согласованы дальнейшие действия. Принятый документ будет представлен на 81-й сессии ЭСКАТО, которая состоится в Бангкоке с 21 по 25 апреля следующего года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"