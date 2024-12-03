В Ашхабаде обсудили пути решения вопроса Аральского моря

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 декабря в Ашхабаде завершила двухдневную работу Региональная консультативная встреча Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по обсуждению создания Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря.

Участники обсудили условия и форматы создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

По результатам встречи были согласованы дальнейшие действия. Принятый документ будет представлен на 81-й сессии ЭСКАТО, которая состоится в Бангкоке с 21 по 25 апреля следующего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"