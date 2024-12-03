Глава МИД Туркменистана вернулся из КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила визит в Китайскую Народную Республику.

Визит был предпринят с целью участия в состоявшейся 1 декабря в городе Чэнду провинции Сычуань 5-й встрече глав МИД формата «Центральная Азия – Китай».ю в ходе которой были обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, инвестиций, обеспечения безопасности.

По итогам встречи было подписано Совместное заявление глав МИД стран ЦА и КНР.

На полях министерской встречи глава МИД Туркменистана провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, с которым обсудил вопросы реализации ранее достигнутых двусторонних договоренностей на различных уровнях и приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2025-2026 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"