В Туркменистан прибыл новый посол Узбекистана

АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Равшанбек Алимов посетил ведомство иностранных дел Туркменистана.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру Рашиду Мередову, после чего состоялось обсуждение ключевых аспектов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С мая 2016 года по сентябрь текущего послом Узбекистана в Ашхабаде работал Акмалжон Кучкаров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"