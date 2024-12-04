Новый посол Армении прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения Арсен Авагян посетил ведомство внешней политики Туркменистана.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, после чего состоялось обсуждение ключевых аспектов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики.

С октября 2021 года по окябрь текущего послом Армении в Ашхабаде работал Рубен Харазян.

ИП "ТУРКМЕНинформ"