В Ашхабад прибыл новый посол Греции

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря прибывшая в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики (с резиденцией в Москве) Екатерини Ксагорари вручила свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи посол была ознакомлена с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всем приоритетным направлениям.

Екатерини Ксагорари с декабря 2023 года также является послом Греции в Российской Федерации. До нее послом Греции в Туркменистане (с декабря 2022 года) и РФ работала Екатерина Нассика.

ИП "ТУРКМЕНинформ"