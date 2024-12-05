В Ашхабад прибыл новый посол Омана

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря ведомство иностранных дел Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман (с резиденцией в Анкаре) Саиф Бин Рашид Бин Саифо Аль-Джахвари.

Визит был предпринят с целью вручения копий верительных грамот и обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, сельского хозяйства, текстильной индустрии, бизнеса и инвестиций.

С апреля 2019 года послом Омана в Туркменистане с резиденцией в Анкаре, Турция) работал Касим Мохамад Салим Ал-Салхи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"