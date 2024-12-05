Глава Туркменистана провел встречу с делегацией Турции

Глава Туркменистана провел встречу с делегацией Турции05.12.2024 10:53
АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом, прибывшим в страну во главе представительной делегации официальных и деловых кругов Турции для участия в открывшейся в Ашхабаде выставке экспортных товаров Турецкой Республики.
В ходе аудиенции были обсуждены перспективы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, энергетики, текстильной индустрии, строительства и других.
ИП "ТУРКМЕНинформ"