Глава Туркменистана провел встречу с делегацией Турции

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом, прибывшим в страну во главе представительной делегации официальных и деловых кругов Турции для участия в открывшейся в Ашхабаде выставке экспортных товаров Турецкой Республики.

В ходе аудиенции были обсуждены перспективы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, энергетики, текстильной индустрии, строительства и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"