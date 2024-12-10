Глава Халк Маслахаты провел переговоры с президентом Узбекистана

АШХАБАД, 6 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 декабря Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, таким как ТЭК и энергетика, торговля и экономика, сельское и водное хозяйство. В частности, была достигнута договоренность об увеличении объ­емов поставок туркменского природного газа в Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"