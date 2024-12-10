Ашхабад посетила делегация Ирана

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря прибывшая с визитом в страну делегация Исламской Республики Иран во главе с министром энергетики Аббасом Алиабади была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, ТЭК и энергетики, транспорта и транзита, сельского хозяйства, банков и финансов, экологической безопасности и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"