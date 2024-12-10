Посол Туркменистана приступил к работе в Ватикане

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Вепа Хаджиев вручил свои верительные грамоты Папе Римскому Франциску в Соборе Святого Петра в Ватикане.

В тот же день посол провел встречу с Государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином, с которым обсудил перспективы сотрудничества в политической, культурной и гуманитарной сферах.

Вепа Хаджиев также является послом Туркменистана в Швейцарии и Постоянным представителем Туркменистана при отделении ООН в Женеве, после того как он сменил на этом посту Атагелди Халджанова. До этого он работал заместителем главы МИД Туркменистана (в 2006-2023 годах).

ИП "ТУРКМЕНинформ"