В Ашхабад прибыл новый посол Эстонии

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря ведомство иностранных дел Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии (с резиденцией в Астане, Казахстан) Яап Ора, прибывший в страну для вступления в должность.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот заместителю главы МИД Ахмеду Гурбанову, а также были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития диалога двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

С декабря 2022 года послом Эстонии в Туркменистане работал Тоомас Тирс.

ИП "ТУРКМЕНинформ"