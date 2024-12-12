Новый посол Эфиопии приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративная Демократическая Республика Эфиопия (с резиденцией в Исламабаде, Пакистан) Джемаль Бекер Абдул посетил ведомство иностранных дел Туркменистана.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот заместителю главы МИД Сердару Мухамметдурдыеву, а также были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского и водного хозяйства.

С декабря 2019 года послом Эфиопии в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) являлся Гирма Темесген Баркесса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"