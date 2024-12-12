В Туркменистане объявлена амнистия

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ «О помиловании по случаю Международного дня нейтралитета осужденных лиц», приуроченный к приближающемуся празднованию 29-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана.

В соответствии с документом, от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы из мест отбывания заключения освобождено 276 граждан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"