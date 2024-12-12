Новый посол Бельгии прибыл в Туркменистан

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Жюльен де Фрайпон посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всем приоритетным направлениям.

До Жюльена де Фрайпона послом Бельгии в Туркменистане с апреля 2023 года являлся Мишель Питерманс.

ИП "ТУРКМЕНинформ"