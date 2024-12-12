В Туркменистан прибыл новый посол Бразилии

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в Астане, Казахстан) Марсель Фортун Биато посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Марсель Фортун Биато сменил в должности Рубема Антонио Корреа Барбоза, который пребывал на этом посту с июля 2023 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"