В Туркменистан прибыл новый посол Бразилии

В Туркменистан прибыл новый посол Бразилии11.12.2024 11:23
АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в Астане, Казахстан) Марсель Фортун Биато посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.
В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Марсель Фортун Биато сменил в должности Рубема Антонио Корреа Барбоза, который пребывал на этом посту с июля 2023 года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"