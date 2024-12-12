Новый посол Дании приступил к работе в Туркменистане

Новый посол Дании приступил к работе в Туркменистане11.12.2024 11:39
АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания (с резиденцией в Москве) Йеспер Вар посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.
В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими государствами Европейского Союза.
Йеспер Вар ранее работал послом Дании в Иране.
ИП "ТУРКМЕНинформ"