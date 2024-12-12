Глава государства поздравил туркменистанцев

Глава государства поздравил туркменистанцев12.12.2024 11:45
АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодян Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Международного дня нейтралитета.
В поздравлении говорится:
"Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем нейтралитета и 29-й годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей Оорганизации Объединенных Наций Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. Эта славная дата приумножает авторитет и славу нашего независимого, постоянно нейтрального государства!
Согласно Резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1995 года и 3 июня 2015 года, правовой статус постоянный нейтралитет суверенной Отчизны был дважды признан мировым сообществом. Это высокая оценка нашей доктрины нейтралитета, вобравшей в себя исторический опыт народа, его гуманистическое мировоззрение и культуру, а также государственной политики, направленной на обеспечение мира и развития во всем мире. Нейтралитет является важным средством сохранения стабильности и безопасности, реализации миролюбивых инициатив, решения важных вопросов на международном уровне посредством диалога.
Поэтому мы с большим воодушевлением и незабываемыми торжествами встречаем Международный день нейтралитета в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» вместе со странами и народами мира, приурочивая к этой дате ввод в эксплуатацию крупных современных объектов производственного и культурно-социального назначения.
В городах Ашхабад и Аркадаг, во всех регионах Отчизны проводим праздничные мероприятия, приумножающие чувство патриотизма, трудовой энтузиазм и стремление к творчеству.
В следующем, 2025 году мы будем отмечать важную для независимой постоянно нейтральной Родины и народов мира знаменательную дату – 30-летие принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о постоянном нейтралитете Туркменистана. Все это повышает международный престиж нашего демократического, правового, светского государства, творческого и миролюбивого народа, позволяет продвигать на мировой арене традиции мира, взаимопонимания и дружбы.
Дорогие люди!
В международных отношениях наше суверенное государство с первых дней независимости следует принципам своих предков, таким, как нейтралитет, равноправие и добрососедство. Прошедшие годы ясно продемонстрировали, что политика нейтралитета в полной мере соответствует национальным интересам и целям Организации Объединенных Наций. Открытие и эффективная работа Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде, благодаря дальновидным инициативам Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, является свидетельством признания избранной нашей страной политики нейтралитета.
В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы последовательно проводим политику нейтралитета, основанную на добрососедстве, взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами мира.
Принятие на основе предложений нашей страны Генеральной Ассамблеей ООН большого пакета важных резолюций, касающихся мира, безопасности и устойчивого развития, способствует укреплению международного взаимодействия и приумножает авторитет нейтральной Отчизны.
Проведение в Туркменистане форумов и встреч высокого уровня по важным аспектам международных отношений является свидетельством торжества принципов мира в нашем нейтральном государстве и способствует установлению тесных связей между разными странами мира. Создание Группы друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности – важный шаг на пути к упрочению глобального благополучия.
Наряду с содействием развитию мирного, дружественного и взаимовыгодного сотрудничества во всем мире, мы успешно осуществляем масштабные реформы во имя благополучной и счастливой жизни народа. Возводим новые города, села, поселки и современные промышленные комплексы. Проводимая во всех сферах экономики широкомасштабная деятельность направлена на великую цель – обеспечение устойчивого развития любимого Отечества, мирной и счастливой жизни нашего народа.
Мой родной народ!
Дорогие соотечественники!
Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным днем нейтралитета и 29-й годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана!
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, огромных успехов в деле повышения престижа и дальнейшего процветания любимой Отчизны!".
ИП "ТУРКМЕНинформ"