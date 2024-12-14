ЕС сменит спецпредставителя по Центральной Азии

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала.

В ходе аудиенции спецпредставитель ЕС сообщила главе государства о завершении срока своего пребывания в должности (на которой она находилась с 2021 года), а также были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ЕС по приоритетным направлениям.

Теперь Тери Хакала назначена на должность специального представителя Финляндии при Организации по безо­пасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

ИП "ТУРКМЕНинформ"