МИД Туркменистана посетила делегация Ирана

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Каземом Гариб-Абади.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, энергетики и транспорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"