В Москве обсуждены вопросы развития гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаргулы Шагулыев принял участие в состоявшемся в Москве заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы развития гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ, подписан ряд документов, в том числе План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2025–2026 годы. Тематика мероприятий разработана с учетом принятого руководителями государств Содружества решения об объявлении 2025 года в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, и 2026 года – Годом охраны здоровья.

ИП "ТУРКМЕНинформ"