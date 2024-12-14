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Глава государства поздравил нефтяников
14.12.2024 11:33

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы нефтегазовой промышленности и геологии страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые нефтяники, газовики и геологи!

Сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей независимой, постоянно нейтральной Отчизне Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии!

В результате вашего усердного и неустанного труда достигаются большие успехи в нефтегазовом секторе нашей экономики. На основе комплексной работы, проводимой в отрасли, укрепляются позиции страны в ряду ведущих государств мира по запасам углеводородов. Реализуя крупные международные проекты в этом направлении, перед нами стоят важные задачи, прежде всего по использованию углеводородных ресурсов для обеспечения благополучной жизни нашего народа и народов соседних государств, для служения будущим поколениям.

В соответствии с принятыми государственными программами по гармоничному развитию суверенной Отчизны, осуществ­ляется широкомасштабная деятельность по достижению рубежей в плане создания в стране крупных промышленных комплексов, строительства газопроводов, освоения больших перс­пективных нефтегазовых месторождений. В ряду успехов в этой сфере – открытие новых нефтяных месторождений в различных уголках солнечной страны, газопроводы Туркменистан–Китай и Восток–Запад, а также строительство международного газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и его основного звена Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň аk ýoly».

14 декабря 2009 года под руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага был сдан в эксплуатацию международный газопровод Туркменистан–Китай и началась поставка туркменского «голубого топлива» в стремительно экономически развивающийся регион. Весьма символично, что этот день, вписанный золотыми буквами в летопись страны, был объявлен Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии.

Уважаемые нефтяники, газовики и геологи!

Газовое месторождение «Galkynyş», занимающее одно из ведущих мест в мире по запасам энергоресурсов, имеет для нашей страны огромную экономическую значимость. Его поэтапное освоение расширяет возможности поставок туркменского природного газа на международные рынки. В настоящее время увеличивается число стран, заинтересованных в туркменских энергоресурсах. К налаживанию сотрудничества в этой области также стремятся всемирно известные компании и финансовые структуры. Стратегия Туркменистана по диверсификации экспорта природного газа основывается на наращивании возможностей добычи углеводородов. В нашей стране большое внимание уделяется переработке природного газа и производству продукции, пользующейся спросом на мировом рынке. Ярким тому подтверждением является строительство и ввод в эксплуатацию в последние годы ряда современных газохимических комплексов.

В «Программе Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и Прог­рамме «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» предусматривается принятие комплексных мер, направленных на дальнейшее повышение уровня производства отрасли. Недавнее открытие нового промышленного притока природного газа на месторождении «Galkynyş» и успешная разработка других нефтяных и газовых месторождений страны свидетельствуют о высоких темпах работ в этом секторе.

При разработке нефтегазовых месторождений, добыче, переработке и поставке потребителям углеводородных ресурсов важными задачами выступают соблюдение требований охраны окружающей среды, соответствие высоким экологическим нормам, а также уменьшение воздействия на изменение климата. Твердо уверен, что работники нефтегазовой отрасли, осваивая передовой мировой опыт, будут вносить весомый вклад в успешное выполнение обязательств Туркменистана в данном направлении.

Дорогие работники нефтегазовой промышленности и геологии!

Независимый нейтральный Туркменистан стремится использовать свои природные ресурсы не только в национальных интересах, но и во благо народов региона и мира. Развитие экспортных возможностей отрасли за счет диверсификации, создание разветвленной трубопроводной системы выступают в числе приоритетов энергетической политики государства. Наша деятельность в этой сфере направлена на обеспечение энергетической безопасности, благосостояние стран региона, создание экономически стабильной среды. Мы и впредь продолжим осуществлять эту деятельность.

Уважаемые нефтяники, газовики и геологи!

Еще раз сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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