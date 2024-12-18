Глава Туркменистана аккредитовал посла Узбекистана

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Равшанбеком Алимовым.

В ходе аудиенции посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов развития туркмено-узбекского сотрудничества по ключевым направлениям.

Равшанбек Алимов сменил в должности Акмалжона Кучкарова, который работал в Ашхабаде с мая 2016 года по сентябрь текущего.

ИП "ТУРКМЕНинформ"