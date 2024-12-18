Глава государства провел встречу с послом Армении

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении Арсеном Авагяном.

В рамках встречи посол вручил главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов двусторонней повестки дня.

С октября 2021 года по окябрь текущего послом Армении в Ашхабаде работал Рубен Харазян.

ИП "ТУРКМЕНинформ"