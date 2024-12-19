МИД Туркменистана посетила делегация Ирана

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с визитом в страну министром энергетики Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества обеих стран в сферах ТЭК и энергетики.

Целью визита иранской делегации является проведение открывшейся накануне в Ашхабаде специализированной выставке «Iran Agrofood» Исламской Республики Иран, в рамках которой прошел туркмено-иранский бизнес-форум. В данных мероприятиях приняли участие представители свыше 60 иранских компаний, а также были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производства упаковки и хранения продовольственной продукции, логистики, в банковском деле, торговли и предоставления услуг и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"