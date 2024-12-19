Туркменистан посетила делегация США

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря прибывшая с визитом в страну делегация Соединенных Штатов Америки во главе с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан - США» Эриком Стюартом была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В состав делегации также, в частности, вошли президент по стратегическому сотрудничеству в Центральной Азии компании «John Deere Walldorf GmbH & Сo.KG» Чаб Лейко и руководитель компании «Westport Trading Europe» Николай Юрченко. Целью визита делегации явилось участие в прошедшем в этот день в Ашхабаде туркмено-американском бизнес-форуме.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и США в сферах экономики и торговли, ТЭК, электроэнергетики, возобновляемой энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского и водного хозяйства, высоких технологий, экологии, строительства и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"