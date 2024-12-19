Обсуждены ключевые аспекты туркмено-японского сотрудничества

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря прибывшая с рабочим визитом в страну для участия в прошедшем в этот день в Ашхабаде 15-м заседании туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству делегация Японии во главе с членом Совета директоров, исполнительным вице-президентом компании «Itochu Corporation», президентом компании «Машины и оборудование», председателем японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных мероприятий были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, ТЭК, банков и финансов, транспорта, строительства, промышленности, электроэнергетики, экологии, «зеленой» энергетики, здравоохранения, науки и образования и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"