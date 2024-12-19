Обсуждено развитие туркмено-российского сотрудничества

АШХАБАД, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря в Посольстве Российской Федерации в Ашхабаде была проведена пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Туркменистане Ивана Волынкина.

На мероприятии были рассмотрены итоги развития сотрудничества Туркменистана и России за текущий год, обозначены задачи на перспективу, в качестве приоритетныхх направлений взаимодействия были отмечены политика, торговля и экономика, ТЭК и энергетика, транспорт и связь, сельское хозяйство, промышленность, спорт, здравоохранение, наука, образование и культура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"