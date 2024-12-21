Глава Туркменистана вернулся из Малайзии

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках первого официального визита в Малайзию провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрахимом.

В ходе встречи в узком и расширенном формате были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, сельского хозяйства, текстильной промышленности, энергетики, транспорта и связи, бизнеса и инвестиций, технологий, туризма и других.

Стороны также обменялись

нотами о Соглашении между правительством Туркменистана и правительством Малайзии о частичной отмене визовых требований;

нотами о Соглашении между правительством Туркменистана и правительством Малайзии о воздушном сообщении и о сотрудничестве в области авиационной промышленности;

дипломатическими нотами о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Малайзии в области подготовки дипломатов и сотрудничества по научному обмену;

Меморандумом о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Малайзии о сотрудничестве в области туризма;

Протоколом о коммерческих условиях Соглашения о разделе продукции по освоению договорной территории «Toplum-I» на туркменском участке Каспийского моря;

Меморандумом о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Малайзийской международной торгово-промышленной палатой;

Меморандумом о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.

По завершении церемонии подписания Президент Туркменистана и премьер-министр Малайзии выступили с обращением к прессе.

Во второй половине дня Президент Сердар Бердымухамедов посетил небоскрёб «Petronas», где встретился с руководством малайзийской компании «Petronas Carigali», после чего отбыл в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"