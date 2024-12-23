Выступление Президента Туркменистана по итогам официального визита в Малайзию

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на пресс-конференции в Куала-Лумпуре по итогам своего первого официального визита в Малайзию.

В выступлении говорилось:

"Уважаемые представители средств массовой информации!

Дамы и господа!



Прежде всего от имени делегации Туркменистана выражаю благодарность уважаемому Премьер-министру Малайзии господину Анвару Ибрахиму за приглашение и предоставленные условия для совместной работы.



Сегодня мы провели весьма конструктивные переговоры, продиктованные интересами наших народов и позволившие определить перспективы экономического развития, а также обсудили вопросы региональной и международной политики. Благодарю представителей Малайзии за переговоры на высшем уровне.



Хочу отметить, что позиции Туркменистана и Малайзии по актуальным вопросам международной повестки совпадают либо близки.



Оба государства опираются на принципы миролюбия, равноправия и невмешательства во внутренние дела других стран, выступая за укрепление безопасности и стабильности в глобальном и региональном измерениях.



Туркменистан и Малайзия выступают твердыми сторонниками построения справедливой и сбалансированной системы международных отношений на основе учета интересов всех государств и укрепления позиций развивающихся стран в мировой политике. Состоявшиеся сегодня встречи и переговоры подтвердили приверженность обеих сторон этим целям.



Мы высоко оцениваем равноправные и взаимовыгодные отношения между Туркменистаном и Малайзией в рамках крупных международных структур, прежде всего Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.



Прошедшие сегодня переговоры охватывают широкий спектр сотрудничества, в частности, проявили заинтересованность сторон в налаживании и расширении торгово-экономических связей.



В этом плане мы видим большие перспективы совместной работы по реализации проектов в таких направлениях, как энергетика, транспортно-коммуникационная сфера, строительство, переработка нефти и газа, химическая индустрия, высокие технологии, инновационное градостроительство, туризм и др.



В области экономического сотрудничества Туркменистан выражает заинтересованность в активизации взаимодействия с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.



В ходе переговоров мы отметили накоп­ленный положительный опыт двусторонних отношений и имеющиеся возможности для увеличения инвестиций. Деятельность малайзийской государственной нефтегазовой компании «Petronas Carigali», уже много лет успешно функционирующей в нашей стране, служит примером двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.



Укрепление культурно-гуманитарных связей также является одним из ключевых направлений. Мы договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на поддержание культурно-гуманитарного диалога между нашими дружественными народами и расширение двусторонних отношений в этой области.



Мы высоко оцениваем итоги визита в Малайзию: достигнутые соглашения и принятые важные документы позволят значительно углубить двусторонние отношения и реализовать огромный потенциал сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.



В завершение выражаю искреннюю благодарность уважаемому Премьер-министру Малайзии гос­подину Анвару Ибрахиму за гостеприимство, а также, пользуясь возможностью, пожелания мира, благополучия и процветания дружественному народу Малайзии!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"