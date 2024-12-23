Соболезнования народу Германии

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

В нем содержались соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате трагедии на новогодней ярмарке города Магдебург, слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"