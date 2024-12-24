Рассмотрено текущее положение дел в сельском хозяйстве

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее онлайн-совещание с главами администраций велаятов и рядом руководителей, ответственных за сельское хозяйство и АПК.

В ходе мероприятия было рассмотрено текущее положение дел на полях страны, где проводятся сезонные сельскохозяйственные работы по подготовке к посевной хлопчатника, подкормка минеральными удобрениями на пшеничных полях, ремонт и подготовка сельскохозяйственной техники и агрегатов, которые будут использоваться в весенней посевной.

Кроме того, хякимы отчитались о ходе подготовки к празднованию Нового года и обеспечению продовольственного изобилия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"