Соболезнования народу Азербайджана

Соболезнования народу Азербайджана26.12.2024 11:39
АШХАБАД, 26 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В нем содержались соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Azerbaijan Airlines», слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"