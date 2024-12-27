Соболезнования народу Азербайджана

АШХАБАД, 26 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В нем содержались соболезнования в связи с гибелью множества людей в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Azerbaijan Airlines», слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"