Подведены итоги визита главы Туркменистана в Санкт-Петербург

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предпринял рабочий визит в Санкт-Петербург, где принял участие в неформальном Саммите глав государств-членов Содружества Независимых Государств.

Саммит СНГ был посвящен подведению итогов деятельности Содружества за текущий год, были обозначены приоритетные направления сотрудничества и задачи на предстоящий период, а также обсуждены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

По завершении программы глава Туркменистана вернулся в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"