МИД Туркменистана посетила делегация КНР

МИД Туркменистана посетила делегация КНР27.12.2024 11:54
АШХАБАД, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 декабря ведомство иностранных дел Туркменистана посетила прибывшая с визитом в страну делегация Китайской Народной Республики во главе с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.
В ходе переговоров были рассмотрены ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.
ИП "ТУРКМЕНинформ"