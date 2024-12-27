МИД Туркменистана посетила делегация КНР

АШХАБАД, 27 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 декабря ведомство иностранных дел Туркменистана посетила прибывшая с визитом в страну делегация Китайской Народной Республики во главе с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.

В ходе переговоров были рассмотрены ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"